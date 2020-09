An den fünf virtuellen Messetagen der ZPE Virtual vom 12. bis 16. Oktober 2020 steht jeweils ein Fokusthema im Mittelpunkt. Der Thementag "Operations & Services" am 13. Oktober greift die aktuellen Entwicklungen und Trends rund um HR Tech auf: mit interessanten Keynotes, einem hochkarätig besetzten Live-Panel sowie praxis- und produktnahen On-demand-Vorträgen.

An den fünf virtuellen Messetagen der ZPE Virtual vom 12. bis 16. Oktober 2020 steht jeweils ein Fokusthema im Mittelpunkt. Der Thementag "Operations & Services" am 13. Oktober greift die aktuellen Entwicklungen und Trends rund um HR Tech auf: mit interessanten Keynotes, einem hochkarätig besetzten Live-Panel sowie praxis- und produktnahen On-demand-Vorträgen.

Am zweiten Veranstaltungstag, dem 13. Oktober 2020, widmet sich die ZPE Virtual dem Themenschwerpunkt "Operations & Services" und damit den Entwicklungen und Trends rund um HR Tech. Die Software- und Technologieanbieter dürften mittelfristig - wenn nicht schon jetzt - zu den Profiteuren der Corona-Pandemie und der Krise gehören. Denn nie wurde die Notwendigkeit für Unternehmen und Organisationen, HR konsequent und umfassend zu digitalisieren, deutlicher als in den vergangenen Monaten.

Keynote am Thementag "Operations & Services" der ZPE Virtual

Wie groß der Bedarf gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen ist, zeigt sich auch im Erfolg des HCM-Anbieters Personio, dem manche Analysten zutrauen, Einhorn-Status (Start-ups mit einer Marktbewertung von über einer Milliarde US-Dollar) zu erlagen. Und so scheint es durchaus passend, Martina Ruiß, Personalchefin bei Personio, als Keynote-Speakerin (16 bis 17 Uhr, Keynote Stage) am Tech-Tag der virtuellen Messe zu präsentieren. Zu ihren Schwerpunkten bei dem schnellwachsenden jungen Softwareunternehmen zählen vor allem das Employer Branding, die Talent Acquisition und die Unternehmenskultur zu verbessern. Weitere Angaben zum Thema der Keynote macht der Veranstalter bislang nicht (Stand: 18. September 2020).

Außerdem angekündigt für die Keynote Stage sind:

10 bis 11 Uhr: Gianpierro Petriglieri, Leadership-Experte und Professor an der Insead Business School in Fontainebleau (Frankreich)

13:30 – 14:30 Uhr: "Leadership in Krisenzeiten", Panel des Global Peter Drucker Forums mit Isabella Mader (Vorstand des Excellence Institutes, Executive Advisor des Global Peter Drucker Forums), Marie Ringler (Member of Global Leadership Group, Ashoka) und Claudia Handl (Director Communication & Patient Relation, Pfizer Corporation Austria)

Live-Panel mit führenden Personalerinnen

Highlight-Potenzial besitzt neben den Keynotes ein hochkarätig besetztes Live-Panel (11:15 bis 12 Uhr, Workshop Räume) mit fünf führenden Personalerinnen, die im vergangenen Jahr die Diskussionen rund um HR mitprägten: Sabine Kluge (Partinerin Kluge+Konsorten, zwischenzeitlich Führungskräfteentwicklung Deutsche Bahn), Sirka Laudon (Vorständin People Experience, Axa Deutschland und nominiert zum CHRO of the Year 2020), Dr. Elke Frank (Personalvorständin, Software AG), Angelika Kambeck (Head of Group HR, Klöckner & Co.) sowie Julia Bangerth (Personalvorständin bei Datev und CHRO of the Year 2019 des Personalmagazins).

Ein weiteres Live-Panel mit den Mitgliedern der Zukunftsinitiative Personal (ZiP) unter der Leitung von Dr. Winfried Felser findet von 14:45 bis 15:45 Uhr (Workshop Räume) statt. Zu den Inhalten des Panels liegen bislang auch noch keine näheren Informationen vor.

Workshop zur Psychologie der automatisierten Leistungsgesellschaft

Interaktion verspricht der Workshop "Psychologie einer automatisierten Leistungsgesellschaft – Implikationen von KI für Operations & Services in HR" mit Dr. Jens Nachtwei (Sozial- und Organisationspsychologie an der Humboldt-Universität zu Berlin). "Damit für eine (Leistungs-) Gesellschaft, Organisationen und Arbeitnehmer der technologische Wandel gelingen kann, muss die psychologische Forschung hier ein Feld bestellen, das momentan von anderen Disziplinen kultiviert und von Beratern sowie Kongress-Rednern geprägt wird", sagt Nachtwei.

In seiner Session beleuchtet er die Möglichkeiten der wissenschaftlichen Psychologie und stellt sein Forschungsprojekt "deepR" sowie den Sonderband "Zukunft der Arbeit" mit 122 Fachartikeln von 181 Autorinnen und Autoren vor. Im Rahmen der Diskussion mit den Teilnehmern werden insbesondere die Implikationen von KI für Operations & Services in HR besprochen.

On-demand-Vorträge der Anbieter

Neben Keynotes, Workshops und Panels können die Besucher auf eine Reihe von On-demand-Vorträgen zugreifen, die überwiegend von Ausstellern beziehungsweise Anbietern gehalten werden: So gibt es etwa Tipps zur Einführung einer digitalen Personalakte oder einer rechtskonformen Zeiterfassung, zur virtuellen Umsetzung eignungsdiagnostischer Prozesse oder dem Umgang mit kulturellen Herausforderungen im Change Management. Erfahrungsgemäß sind diese Vorträge häufig nicht nur praxis-, sondern auch produktnah und lohnen sich daher insbesondere für diejenigen, die bereits einen Blick auf einen bestimmten Anbieter oder dessen Lösungsportfolio geworfen haben.