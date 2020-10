Die ZPE Virtual stellt vom 12. bis 16. Oktober 2020 pro Tag ein Fokusthema ins Zentrum. Zum Abschluss widmet sich die virtuelle Messe der Zukunft der Arbeit. Der Thementag "Future of Work" am 16. Oktober 2020 bietet Keynotes und Fachvorträge rund um New Work, Leadership und digitale Transformation.

Der letzte Tag der digitalen Messe "Zukunft Personal Europe Virtual" startet mit einer Keynote von Heike Bruch. Die Professorin am Institut für Führung und Personalmanagement an der Universität St. Gallen blickt auf die Zukunft der Arbeit - auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus den vergangenen Monaten. Mit ihrem Vortrag wird am Freitag, 16. Oktober 2020, der Thementag "Future of Work" eingeleitet.

New Work in und nach der Krise

Zuletzt hatte sich Bruch in einer Studie unter anderem damit auseinandergesetzt, wie sich die Monate des Lockdowns und der Krise auf die Unternehmenskultur und New Work auswirken. Ein Ergebnis ihrer Untersuchung ist, dass nur das naheliegende umgesetzt wird: Homeoffice ist seitdem vielerorts möglich und Kommunikation hat sich in den digitalen Raum verlagert. Aber: Die Unternehmens- und Führungskultur hatten sich zum Stand der Erhebung im April 2020 nur unzureichend den neuen Entwicklungen angepasst. In der Keynote schließt Bruch an diesen Forschungsstand an und gibt Impulse zu Leadership und zum Personalmanagement der Zukunft.

Zukunft der Arbeit in der Logistik-Branche

Wie sich die Zukunft der Arbeit konkret in der Logistik-Branche niederschlägt, erzählt Sabine Müller. Als CEO von DHL Consulting berät sie globale Logistikunternehmen. Um 13.30 Uhr steigt Müller auf die Keynote-Stage der ZPE Virtual, um über das Thema "Digitale Transformation und die Zukunft der Arbeit" zu sprechen. "Wichtig ist es, die richtigen Voraussetzungen zu schaffen, um besser mit Veränderung und Disruption umgehen zu können", meint Müller im Vorfeld der Veranstaltung. New Work ist für sie und die Logistikbranche ein Lernfeld mit "Luft nach oben".

Vorträge, Diskussionen und Workshops zu Future of Work

Neben den Vorträgen von Bruch und Müller können sich die Zuschauer und Besucher der ZPE Virtual über weitere Programmpunkte zur Zukunft der Arbeit freuen. Um 15.30 Uhr spricht Frauke von Polier in einer Keynote über die Transformation bei SAP. Von Polier ist Chief Operating Officer People beim Softwarekonzern und verantwortet neben der HR-Strategie auch die digitale Transformation von HR, People Analytics und HR Tech.

Um 12.15 Uhr lädt der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) außerdem zur Podiumsdiskussion ein. Zusammen mit Anna Kaiser (Co-Gründerin von Tandemploy), Marcus Merheim (Senior Marketing Manager von Xing E-Recruiting) und Ralf Lanwehr (Professor für BWL und Internationales Management an der FH Südwestfalen) wird über die Frage "Warum der kulturelle Wandel der Arbeitswelt eine Frage der digitalen Transformation ist" diskutiert.

Zum Thema "New Pay" diskutiert außerdem Nadine Nobile (Gründerin von CO-X) mit Marcus Wörner (von Einhorn Products) und Uwe Schirmer (Personalmanager bei Bosch). Moderiert wird der Workshop von der Journalistin Stefanie Hornung.





Der Thementag "Future of Work" findet am 16. Oktober 2020 im Rahmen der Messe Zukunft Personal Europe Virtual statt.





