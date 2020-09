Am Thementag "Corporate Health" der ZPE Virtual dreht sich am 15. Oktober 2020 alles um das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM). Keynotes, zwei Live-Panels und mehrere Web-Sessions bringen Input und aktuelle Informationen zur körperlichen und psychischen Gesundheit der Mitarbeiter. Weitere Themen sind Arbeitsschutz, digitale Gesundheitsförderung und Stressbewältigung.

Am Thementag "Corporate Health" der ZPE Virtual dreht sich am 15. Oktober 2020 alles um das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM). Keynotes, zwei Live-Panels und mehrere Web-Sessions bringen Input und aktuelle Informationen zur körperlichen und psychischen Gesundheit der Mitarbeiter. Weitere Themen sind Arbeitsschutz, digitale Gesundheitsförderung und Stressbewältigung.

Die Geschehnisse um Corona haben es nochmal nachdrücklich ins Bewusstsein gerufen: Die Gesundheit der Mitarbeiter ist für Unternehmen existenziell. Dass das virtuelle Format der ZPE Virtual dem Thema "Corporate Health" einen eigenen Thementag einrichtet, ist deshalb nur folgerichtig. Das Programm des vierten Tages am 15. Oktober 2020 verspricht aktuelle Informationen und Input zu den aktuellen Trends und Entwicklungen, besonders aber auch zu den Veränderungen im betrieblichen Gesundheitsmanagement durch Corona.

ZPE-Podiumsdiskussion: Fünf Thesen zu Corporate Health

Eröffnet wird der Messetag um 9 Uhr mit einer Podiumsdiskussion der ZP Akzentgruppe Corporate Health auf der Keynote Stage. Unter dem Titel "Fünf mal Zukunft für Gesundheit und Arbeit – Hölle oder Himmel?" stellen Prof. Dr. Volker Nürnberg, Partner, Advisory Services, Gesundheitswirtschaft BDO und Bastian Schmidtbleicher, Geschäftsführer von Moove, fünf Thesen für die Zukunft der Unternehmensgesundheit vor und werfen die Frage auf, ob es in Zukunft noch gesunde Arbeit gibt.

Mit der Keynote "Being successful in a post-pandemic world" wird David Wilson, Gründer und CEO des Branchenanalysten Fosway Group, um 10 Uhr einen Ausblick auf die pandemiebedingten Veränderungen bei HR-Investitionen, Personalbestand und Prioritätensetzung geben. Aber auch die Erfahrungen der Teilnehmer werden berücksichtigt: Unter HR Realities Research for 2020-21 kann ab sofort über eigene Erfahrungen während der Corona Pandemie berichtet werden. Die Ergebnisse der Umfrage werden während der Keynote präsentiert.

Live-Panel zur Studie Whatsnext 2020 auf der ZPE Virtual

Ein Highlight ist das Live-Panel zur neuen Studie "#Whatsnext2020 – gesundes Arbeiten in der digitalen Arbeitswelt" ab 11.15 Uhr im Workshop Raum 2. Die bisher größte Arbeitgeberstudie in Deutschland zum betrieblichen Gesundheitsmanagement ist eben erst erschienen und zeigt die wichtigsten Hebel, an denen Betriebe ansetzen müssen, um in einer zunehmend digitalisierten Zukunft gesund und leistungsfähig zu bleiben. Studienleiter Dr. Mark Hübers vom Institut für Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG), der die Studie in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse (TK) und der Haufe Group durchgeführt hat, wird die Key-Facts der Studie vorstellen und sich anschließend gemeinsam mit Wiebke Arps, Gesundheitsberaterin der TK, zur Diskussion über die Ergebnisse stellen.

Xing Messe Lounge: Was New Work und BGM verbindet

Zeitlich parallel dazu geplant ist ein interaktiver Workshop in der Xing Messe Lounge: "New Work meets Health" (Workshop Raum 1). Jurek Mähler, Xing-Botschafter BGM, wird dort erklären, wie der erste Schritt zu einer gesunden und leistungsfördernden Unternehmensstruktur aussieht und welche Parallelen New Work und BGM haben.

Weitere Programmpunkte des Thementags Corporate Health

Ab 12.15 ist in der Networking-Lounge ein virtuelles Treffen mit BGM-Experten und -Bloggern geplant ("Meet The Blogger"). Zu Austausch und Diskussion über Health-Themen bereit stehen:

Viviane Schlabritz, CEO Modernworklife

Arne Dahlke, BGM-Referent BKK VBU

Frank Stratmann, Director Hospital & Health, Edenspiekermann AG

Stefanie Thees, Projektleiterin BGF in der Pflege, Verband der Ersatzkassen ev.V. (vdek).

Die letzte Keynote des Corporate-Health-Tages hält um 16 Uhr David Plink. Unter dem Titel "For a better world of work" wird der CEO des Top Employers Institute Ideen vorstellen, wie Arbeitgeber aus den Erfahrungen mit der aktuellen Krise eine zielgerichtete und visionäre Personalstrategie entwickeln können.