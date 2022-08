ZP Europe: Messefeeling wie früher

Vom 13. bis 15. September findet Deutschlands größte HR-Messe statt – ohne Abstandsregeln und mit Abendevent. Die ZP Europe 2022 steht im Zeichen des Networking. Mit avisierten 700 Ausstellern und 20.000 Besuchern wollen die Veranstalter an die Zeiten vor der Pandemie anknüpfen.

Unter dem Motto "Celebrating Connec­tions" stehen Livebegegnungen und Net­working im Mittelpunkt der ZP Europe 2022 in Köln. Möglichkeiten zum Austausch gibt es zum Beispiel auf der Abendveranstaltung HR-Motion. Am Abend des 13. September trifft sich die HR-Szene am Tanzbrunnen in Köln bei Networking und Clubbing, Essen und Trinken, Live-Musik und der Verleihung des HR Innovation Awards. 2019, als die "HR-Motion" zuletzt stattfand, feierten rund 2.000 Gäste in der Event-Location das 20 jährige Bestehen der Zukunft Personal Europe.

In den Messehallen wurden für das Networking neue Lounges eingerichtet. In der Executive Lounge können sich C-Level-Personale­rinnen und -Personaler sowie die Vor­tragenden austauschen und sich zur Vorbereitung ihrer Termine zurückziehen. Weitere Lounges wie die Networking Lounge, die Media Lounge, die Great Place to Work Lounge und eine Busi­ness Bar stehen den Messegästen für Chill-out-Phasen und Gespräche zur Verfügung.

Neue Formate auf der ZP Europe

Die ZP Europe wartet mit verschiedenen neuen Formaten auf, darunter Kamingespräche: Margitta Eichel­baum, Dozentin an der FOM University of Applied Sciences for Economics and Management, vertieft mit klugen Köpfen der Branche in 45-minütigen Eins-zu-eins-Gesprächen aktuelle Themen. Die Talks finden in ruhiger Atmosphäre statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ein weiteres neues Format sind die Culinary Talks am späteren Nachmittag: Ein Showkoch spricht und kocht mit bis zu drei Gästen. Die Gäste stellen in kurzen Impulsvor­trägen ein HR-Thema ihrer Wahl vor, dann wird gekocht und übers Busi­ness geplaudert. Nach 30 Minuten Talk geht es zum informellen Teil über und das Publikum kann die Gerichte probieren.

In die ZP Europe 2022 integriert ist darüber hinaus die Employer Brand Experience: Die DEBA Deutsche Employer Branding Akademie kuratiert den Hallenbe­reich Employer Brand Experience mit eigenem Programm (Best Practice Vorträge, Fireplace Chats, kollegialer Fallberatung, Smart Start Coachings et cetera). Zudem ist ein Employer-Bran­ding-Fitnessparcours geplant.

Vortragsprogramm: 500 Programmpunkte auf 17 Bühnen

Mit 550 Programmpunkten auf 17 Bühnen deckt die ZP Europe alle Themen der HR-Wertschöpfungskette ab. Den Highlight Topics "Recruiting & Attraction", "Operations & Services", "Learning & Development", "Corporate Health" und "Future of Work" wird jeweils eine Bühne gewidmet, um die Orientierung für die Besucherinnen und Besucher zu erleichtern. Zudem sind für die drei Messetage 15 Keynotes geplant. Einige inhaltliche Highlights:

13. September, 14:30 Uhr: "Demografie als Chance: Demografie- Gesundheit – Diversität" Podium mit Anja Schiller (Walbusch Walter Busch), Lothar Zell (Deutsche Lufthansa), Nicole Peper (Ikea Deutschland), Professor Karlheinz Schwuchow (Hochschule Bremen)

Podium mit Anja Schiller (Walbusch Walter Busch), Lothar Zell (Deutsche Lufthansa), Nicole Peper (Ikea Deutschland), Professor Karlheinz Schwuchow (Hochschule Bremen) 14. September, 9:45 Uhr: "Arbeit im Überfluss und Mangelware Mensch – Was tun?" Podium mit Margitta Eichelbaum (freiberuflich), Inga Dransfeld-Haase (BP Europa, BPM), Christian Stadler (Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen), Professor Gottfried Richenhagen (FOM Hochschule)

Podium mit Margitta Eichelbaum (freiberuflich), Inga Dransfeld-Haase (BP Europa, BPM), Christian Stadler (Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen), Professor Gottfried Richenhagen (FOM Hochschule) 14. September, 13 Uhr: "KI die Chance des Mittelstands – aber bitte mit Verstand" Keynote von Isabel Grupp, Plastro Mayer

Keynote von Isabel Grupp, Plastro Mayer 14. September, 14.30 Uhr: "Arbeitswelten der Zukunft" Keynote von Samir Ayoub, Designfunktion Holding)

700 Aussteller in zwei größeren Messehallen

In diesem Jahr findet die ZP Europe in den größeren Hallen 4.1 und 4.2 der Koelnmesse statt. Erwartet werden 700 Aussteller und Partner. Damit wird die Messe in etwa die Dimensionen von 2019 erreichen. Die Hallen sind nach HR-Themen aufgebaut:

Halle 4.1: Recruiting & Attraction, Emp­loyer Branding, Learning & Development

Halle 4.2: Operation & Services, Start-ups, Corporate Health

Die Personalmagazin-Redaktion freut sich auf einen regen Austausch am Haufe-Stand (Halle 4.2, Stand C.30). Hier ist zudem eine Bühne mit eige­nem Vortragsprogramm geplant.

HR Innovation Award: Verleihung am 13. September

Mit 64 Einreichungen bewegt sich der HR Innovation Award wieder auf dem "Vor-Corona-Niveau". Die Konzepte wurden Anfang Juli von einer Fachjury bewertet. Mittlerweile stehen die Top-Drei Anbieter in jeder Kategorie fest: Aivy, Candidate Select, Remote (HR Tech & Digital Transformation), Expertlead, SBB Software & Beratung, Yakha (Recruiting & Attraction), Remotly, Savvi Learning, Youknow (Learning & Development), Brainification, Deep Care, Likeminded (Corporate Health & Corporate Culture).

Welche dieser Unternehmen den HR Innovation Award in Empfang nehmen werden, wird am 13. September auf dem Abend-Event "HR-Motion" im Tanzbrunnen bekanntgegeben.

Daten und Fakten zur ZP Europe 2022 13. bis 15. September, 9 bis 18 Uhr (15. September bis 17.30 Uhr) Virtual Warm-up Days am 7. und 8. September Koelnmesse, Messeplatz 1, Köln Tagesticket: 95 Euro, Dreitagesticket: 150 Euro Nach aktuellem Stand ist ein Besuch ohne Maske oder Test möglich.