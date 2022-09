Der dritte und letzte Tag der Messe Zukunft Personal Europe gilt als schwächster Messetag. Schließlich ist es für die Aussteller der Abreisetag und nur die Besucher und Besucherinnen mit langem Atem halten durch. Das Programm vom 15. September steuert gegen diesen Trend – es gibt zahlreiche Highlights unter den Vorträgen und Diskussionen.

Zum Auftakt des dritten Messetags kann ein kleiner Wachmacher nicht schaden. Den wird sicherlich Henrik Zabarowski mit seinem Vortrag "Das Bewerbungsgespräch ist tot" liefern können. Um 9:30 Uhr auf der "Recruiting & Attraction Stage I" ist mit genug pointiertem Inhalt zur Personalauswahl in der wortgewandten Verpackung des einstigen Recruiting-Slam-Gewinners zu rechnen.

Wer dann wach genug ist, sollte direkt einen Blick über den Tellerrand der HR-Welt wagen: Mein Personalmagazin-Kollege Matthias Haller wird mit EWE-Personalvorständin Marion Röwekamp ab 9:45 Uhr auf der Keynote Stage über ein Thema sprechen, das uns derzeit alle bewegt: die Energiekrise – und was das für HR bedeutet.

Hier kommen Learning Experts auf ihre Kosten

Mein Herzensthema, die Personalentwicklung, ist mit diversen Schlagworten im Messeprogramm vertreten: Selbstlernen, New Learning, Upskilling. Ich bin sehr gespannt, ob es Christian Friedrich von der Haufe Akademie gelingt, wie angekündigt die Erfolgsfaktoren für das Lernen in und für die digitale Transformation ganz ohne Buzzword-Bingo zu erläutern. Um 9:30 Uhr auf der "Future of Work Stage" finden wir es heraus.

Persönlich freue ich mich auch darauf, wenn ein bekanntes Gesicht der Learning-Szene ihr Wissen mit Tiefgang mit uns teilen wird: Professor Werner Sauter widmet sich um 13:30 Uhr auf der "Learning & Development Stage" dem Grundlagenthema Kompetenzmanagement.

Von dem Vortrag "Wie Boehringer Ingelheim Game-Based Learning für nachhaltiges Lernen einsetzt" um 14:45 Uhr auf der "Operations & Services Stage" erhoffe ich mir ganz konkrete Tipps und Erfahrungswissen, das auch im Publikum für nachhaltiges Lernen sorgt.

Und schließlich dürfen auch die Köpfe hinter dem Programm der "Learning & Development Stage" selbst die Bühne betreten: Unsere freie Mitarbeiterin Gudrun Porath wird um 16:30 Uhr zusammen mit Jochen Robes und Roman Rackwitz eine Zusammenfassung und einen Ausblick für die Learning-Szene bieten.

Promi zum Abschluss auf der Keynote Stage

Wer dann noch einen Promifaktor braucht, um bis zur letzten Minute in der Messehalle zu verweilen, kommt um 16:00 Uhr vor der Keynote Stage voll auf seine oder ihre Kosten: Georg Kofler ist angekündigt. Das Jurymitglied der TV-Show "Höhle der Löwen" spricht über "Rohdiamanten, Innovationskraft und den letzten Schliff zum Brillanten". Vielleicht können Sie dann aber auch einfach ihr Buzzword-Bingo zu Ende spielen.





