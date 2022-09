Was bringt Tag zwei der Zukunft Personal Europe 2022?

Nach der Pandemiepause 2020 und dem Hybrid-Experiment 2021 könnte die diesjährige Zukunft Personal Europe an das traditionelle Erfolgsformat der Messe anknüpfen. Allein an Tag zwei stehen knapp 200 Vorträge auf dem Programm. Lesen Sie die Highlights der Personalmagazin-Redaktion für den 14. September.

Wer so etwas wie einen roten Faden im Programm der ZP Europe sucht, bleibt immer wieder bei einem Thema hängen: dem Fachkräftemangel. Längst hat sich dieser, neben den multiplen Krisen der Gegenwart, zu einem der zentralen Handlungsfelder von Personalabteilungen entwickelt. Lösungsansätze gibt es zahlreiche, ein Patentrezept bisher nicht.

Keynote zum Fachkräftemangel für Frühaufsteher

Deshalb bin ich besonders gespannt darauf, zu erfahren, wie Inga Dransfeld-Haase, Präsidentin des Bundesverbands der Personalmanager*innen (BPM), auf dieses Thema blickt – und welche Handlungsmöglichkeiten sie sieht. Gleich zum Auftakt des zweiten Messetages diskutiert sie mit Gottfried Richenhagen (Wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Public Management an der FOM Hochschule) und Christian Stadler (Leiter Personal und Organisation der Gemeindeprüfungsanstalt NRW) unter dem Titel "Arbeit im Überfluss und Mangelware Mensch – was tun?". Das Podium startet um 9:45 Uhr auf der Keynote Stage.

Hybrid-Work als langfristiges Modell

Ein weiteres Thema, das immer wieder im Programmplan auftaucht, ist das hybride Arbeiten. Auch wenn das Homeoffice als fester Bestandteil einer modernen Arbeitswelt inzwischen in den Betriebsvereinbarungen vieler Unternehmen verankert ist, bleiben praktische Frage. So wird in HR-Kreisen – oft hinter vorgehaltener Hand – eifrig darüber diskutiert, wie die Office-müden Beschäftigen wieder ins Büro zu kriegen sein. Die Sorgen um eine schwindende Unternehmenskultur vermischen sich dabei mit dem diffusen Gefühl des Kontrollverlustes. Doch wie wird Hybrid Work zum langfristig tragfähigen Konzept?

Darauf habe auch ich noch keine schlüssige Antwort gefunden - und freue mich deshalb auf den Vortrag "New Work – Wie schaffen Unternehmen den Kulturwandel zu dauerhaften hybriden Arbeitsmodellen?". Als Referentinnen sind Katharina Winkler (Scientific Consultant "Future of Work" bei Acatech) und Luise Ortloff (Leiterin Themenschwerpunkt Volkswirtschaft, Bildung und Arbeit bei Acatech) angekündigt. Der Vortrag findet ab 9:30 Uhr im "Learning Café" statt.

Employer Branding auf dem Prüfstand

Zu den Vogue-Themen in HR zählt derzeit auch das Employer Branding. Unternehmen investieren Millionen in ihre Arbeitgebermarken und erhoffen sich davon, bei den Beschäftigten wie auch Bewerberinnen und Bewerbern zu punkten. Doch lohnt sich der Aufwand wirklich? Und wie glaubhaft sind die gezeichneten Bilder?

Diese Fragen erörtert Wolf Reiner Kriegler (Geschäftsführer der Deutsche Employer Branding Akademie) mit Eva-Maria Schmidt (Chefredakteurin Horizont), Cliff Lehnen (Chefredakteur Personalwirtschaft) und meiner Kollegin Daniela Furkel (Chefreporterin Personalmagazin). Los geht es um 13:30 Uhr in der "Employer Branding Lounge" unter dem Titel "Employer Branding auf dem Prüfstand: Die Sicht der Fachmedien". Da schaue ich auf jeden Fall vorbei!





