Xing HR Director Stephanie Busch geht zu Goodgame Studios

27.09.2012 | Personalie

Stephanie Busch

Bild: Goodgame Studios

Seit Kurzem verstärkt Dr. Stephanie Busch als Business Process Engineer den Hamburger Spieleentwickler Goodgame Studios. In der neu geschaffenen Position ist sie für die Optimierung von Arbeitsprozessen verantwortlich. Sie kommt vom Online-Netzwerk Xing.

Mit ihrer jahrelangen Erfahrung in der Personal- und Unternehmensentwicklung soll Busch das Recruiting von Goodgame Studios, eine Marke der Altigi GmbH, weiter optimieren. Nach Stationen in Berlin und New York war sie seit dem Jahr 2006 als Director Human Resources bei der Xing AG in Hamburg tätig. Dr. Stephanie Busch berichtet in ihrer neuen Funktion direkt an Dr. Christian Wawrzinek, COO des Unternehmens.