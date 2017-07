Coaches und Trainer mit neuen Konzepten können sich bewerben. Bild: Comstock Images, a division of JupiterImages Corporation

Der Deutsche Verband für Coaching und Training e.V. (DVCT) nimmt bis zum 3. Juni Bewerbungen zum diesjährigen "Coach & Trainer Award" entgegen. Der Verband zeichnet mit dem Preis neue Ansätze für Coaching und Training aus. Diese müssen sich allerdings vorab im "Rütteltest" bewähren.

Der "Coach & Trainer Award" des Deutschen Verbandes für Coaching und Training e.V. (DVCT) wird dieses Jahr zum vierten Mal ausgeschrieben. "Wir prämieren zukunftsorientierte Coaching- und Trainings-Konzepte, um Innovationskraft und Qualität in der Weiterbildungsbranche weiter voranzubringen", erläutert Gianni Liscia, stellvertretender Vorsitzender des DVCT, die Idee hinter dem Preis.

Die eingegangenen Bewerbungen werden im Juni gesichtet und sechs Konzepte für den sogenannten "Rütteltest" ausgewählt. Mit diesem neuen Vorentscheid bekommen sechs Bewerber die Gelegenheit, ihr Konzept live vor der Vorentscheid-Jury zu präsentieren. Alle Teilnehmer des Vorentscheids erhalten direkt im Anschluss von den Branchenexperten ein umfassendes Feedback zu ihren präsentierten Konzepten. Die besten drei Konzepte werden für das Finale ausgewählt.

Finalisten stellen ihr Konzept auf der Zukunft Personal vor

Das Finale findet am 18. September 2013 in Köln auf der Messe Zukunft Personal statt. Bei einer Abendveranstaltung werden die Finalteilnehmer dort ihr Konzept in einer 60-minütigen Live-Präsentation vorstellen. Die Jury aus Branchenexperten und Vertretern des DVCT entscheidet direkt vor Ort über den Sieger.

Am 19. September 2013 hat der Gewinner dann die Gelegenheit, sich und sein Konzept im DVCT-Messeforum auf der Zukunft Personal präsentieren. Er wird mit einer einjährigen kostenlosen Mitgliedschaft im DVCT ausgezeichnet und erhält auf den Messen Personal Süd 2014 in Stuttgart und Personal Nord 2014 in Hamburg einen Vortragsplatz im DVCT-Messeforum. Der Sieger und die übrigen Finalteilnehmer werden mit der Urkunde "Qualifiziertes Produkt 2013" für ihr Konzept ausgezeichnet.

Interessierte Coachs und Trainer können ihre Bewerbung bis zum 3. Juni 2013 per Email beim DVCT einreichen. Weitere Informationen: www.dvct.de/verband/coach-trainer-award