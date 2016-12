Von Rundstedt HR Partners erweitert Geschäftsleitung

27.02.2012 | Personalszene

Caterine Schwierz ist seit Januar Mitglied der Geschäftsleitung und Regional Director bei von Rundstedt HR Partners. Sie ergänzt das vierköpfige Geschäftsleitungsteam um Sophia von Rundstedt und wird die Beratung in den Bereichen Outplacement und Development ausbauen und weiter entwickeln.

Schwierz verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung als Beraterin, Führungskraft und Intrapreneur in einem Fortune Global 500 sowie in mittelständischen Unternehmen. Vor ihrem Einstieg bei von Rundstedt HR Partners war die Diplom-Ökonomin sechs Jahre als Mitglied der Geschäftsleitung und Bereichsleiterin Change Management und Personal bei der IFOK GmbH tätig. Zuvor baute sie als Geschäftsführerin das Deutschlandgeschäft bei Lee Hecht Harrison, einem Unternehmen für Outplacementberatung und Führungskräfteentwicklung, auf. In ihrer neuen Funktion als Regional Director verantwortet Caterine Schwierz die Region Nord und somit die von Rundstedt Niederlassungen in Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Hannover.