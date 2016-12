Virginia Sras verantwortet HR bei Triplesense

27.04.2012 | Personalie

Virginia Sras, Head of Human Resources bei Triplesense

Bild: Haufe Online Redaktion

Virginia Sras ist seit Kurzem neuer Head of Human Resources bei der digitalen Fullservice-Agentur Triplesense in Frankfurt. Diese Position ist neu geschaffen worden.

Sras kommt von Scholz & Volkmer, Wiesbaden, wo sie seit 2009 ebenfalls als Head of Human Resources tätig war. Zuvor arbeitete die 38-Jährige bei der heutigen Razorfish. In ihrer neuen Funktion berichtet Virginia Sras direkt an die Geschäftsleitung. Als Recruiting-Expertin im digitalen Personalmarkt soll sie für Triplesense insbesondere die Kompetenzfelder Konzeption, Account-Management und Mobile weiter stärken.