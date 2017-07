Topführungskräfte können sich beim Managermeeting austauschen. Bild: PhotoAlto

Das diesjährige "Manager Meeting Europe" in Frankfurt am Main bietet CEOs und Vorständen wieder ein Forum, um sich untereinander auszutauschen und Neues zu erfahren. Dabei gibt es ein Programm von prominenten Rednern und viel Möglichkeit zur Diskussion.

Die Veranstaltung mit dem Motto "Leaders we love" findet dieses Jahr am 5. und 6. Juni im Steigenberger Airport Hotel in Frankfurt am Main statt. Sie richtet sich an CEOs und Vorstände aus Deutschland und Mitteleuropa, denen das zweitägige Programms kompakt neues Wissen zum Thema "Management" vermitteln und sie über neue Trends und innovative Denkansätze informieren soll. Außerdem haben die Führungskräfte die Möglichkeit, sich mit ihren Kollegen aus der deutschen und europäischen Managementliga auszutauschen und Lösungsansätze renommierter Unternehmen kennen zu lernen.

Die Veranstalter versprechen ein Programm mit "internationalen Management-Denkern, mit Leadern aus der europäischen Geschäftspraxis und wertvollen Ansätzen aus anderen Bereichen". So werden als Redner eine Reihe von Größen aus Wirtschaft und Politik auftreten, unter anderen der ehemalige schwedische Ministerpräsident Göran Persson und Professor Götz W. Werner, Gründer der Drogeriemarktkette DM. Als Ergänzung des Rednerprogramms bieten Podiumsdiskussionen und "Round Table"-Veranstaltungen ein Forum zum Austausch.

Die Anmeldephase läuft. Weitere Informationen zur Veranstaltung, dem Programm und zur Anmeldung finden Sie unter: www.managermeeting-europe.com