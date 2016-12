Umfrage: Das Leben ist anstrengender geworden

17.10.2011 | Personalszene

Die meisten Erwachsenen in Deutschland finden ihr Leben anstrengender als früher. Fast 60 Prozent klagten bei einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK) über zusätzliche Belastungen im Leben. Allem voran klagen sie über Stress im Beruf (59 Prozent).

Neben dem Stress im Beruf machen finanzielle Sorgen (43 Prozent), ständige Erreichbarkeit (30 Prozent) und familiäre Belastungen (23 Prozent) den Befragten zu schaffen. Allerdings sagten auch Knapp 40 Prozent, es werde nur mehr über die Belastungen geredet, ergab die Untersuchung.

"Die Arbeitswelt, aber auch unser gesellschaftliches Zusammenleben haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert", sagte TK-Psychologe Heiko Schulz. "Wir leben heute in einer Pop-up-Gesellschaft, in der auf Handy-Displays und Bildschirmen ständig Fenster aufpoppen, die zum Multitasking zwingen." Davon würden Arbeitsabläufe und das Privatleben oft mehr beeinflusst, als uns bewusst und lieb sein könne. Zudem sorge die mobile Kommunikation dafür, dass die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit immer weiter verschwimme.