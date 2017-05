Ulrich Holtz ist neuer Partner bei Jack Russell Consulting

13.02.2013 | Personalie

Ulrich Holtz

Bild: Jack Russell Consulting

Das Münchner Beratungshaus Jack Russell Consulting hat für den neuen Servicebereich "HR Advisory" Ulrich Holtz als Partner gewonnen. Er war zuvor bei Microsoft als General Manager HR verantwortlich.

Bei Microsoft fiel in seinen Aufgabenbereich die Zuständigkeit für alle personalrelevanten Prozesse und Entscheidungen. Insgesamt war er mehr als 20 Jahre für den US Konzern in mehreren leitenden HR-Funktionen tätig. Neben Executive Search & Development bietet Jack Russell Consulting in seinem neuen Servicebereich Beratungsleistungen und Lösungen für Themen wie HR-Prozesse, HR Service Delivery, HR-Kennzahlen und Controlling, HR Outsourcing, Einarbeitung neuer Führungskräfte, Stärkung der weiblichen Mitarbeiter und Führungskräfte im Unternehmen, Nachfolgeplanung sowie Gehaltssysteme an.

Holtz unterstützt auch Führungskräfte in ihrer Entwicklung durch systemisches Coaching.