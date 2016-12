Udo Bekker wird neuer Personalvorstand der MVV Energie

20.03.2012 | Personalszene

Udo Bekker, Personalvorstand der Vattenfall Europe AG, wechselt zum 1. Januar 2013 in den Vorstand des Energieunternehmens MVV Energie AG. Der 53-Jährige tritt die Nachfolge von Hans-Jürgen Farrenkopf an, der zum Jahresende in den Ruhestand geht.

Bekker wird im Vorstand des Mannheimer Unternehmens das Personalressort verantworten und zugleich das Amt des Arbeitsdirektors bekleiden. Der Jurist ist bereits seit 1991 in maßgeblichen Funktionen im Energiesektor tätig und gehört seit 2009 dem Vorstand der Vattenfall Europe AG an. Bei einem der Vorgängerunternehmen von Vattenfall, der VEAG Vereinigte Energiewerke AG, war er von 1991 bis 2002 mit verschiedenen Aufgaben betraut. Ab 2002 wirkte Bekker maßgeblich am Aufbau der Vattenfall Europe AG aus vier Vorgängerunternehmen mit.