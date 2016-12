Total E-Quality zeichnet 20 Unternehmen für Chancengleichheit aus

19.07.2011 | Personalszene

Der Verein Total E-Quality Deutschland e.V. will vor allem eins: Mehr Frauen in Führungspositionen. Unternehmen, die sich dafür in besonderer Weise einsetzen, werden mit dem Total E-Quality Prädikat ausgezeichnet. Zum ersten Mal wird diese Ehre dieses Jahr KPMG, der Tui AG, der Projektron GmbH und der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen zuteil.

Neben den neuen Preisträgern können sich vier weitere Organisationen aus Verwaltung und Wirtschaft besonders freuen. Sie erhalten das Prädikat Total E-Quality für vorbildlich umgesetzte Chancengleichheit am 4. Oktober in Berlin bereits zum fünften Mal. So sind die Bayer AG, das Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft, die Landeshauptstadt München und das Ansbacher Werk der Robert Bosch GmbH schon über 15 Jahre Vorreiter und Vorbild in Sachen Gleichberechtigung von Frau und Mann in der Personalpolitik.

Was Total E-Quality-Preisträger von anderen Unternehmen unterscheidet

Die Träger des Prädikats Total E-Quality schaffen Frauen und Männern nicht nur die gleichen Rahmenbedingungen für beruflichen Erfolg, sondern fördern darüber hinaus die Karriere von Frauen aktiv und steigern damit gleichzeitig ihre Attraktivität als Arbeitgeber. "Familie und Beruf lassen sich hier vereinbaren, flexible Arbeitszeitmodelle und Lohngerechtigkeit sind dabei nur zwei Instrumente der Chancengleichheit", so Eva Maria Roer, Vorsitzende von Total E-Quality Deutschland e.V. "Mehr Frauen in der Führung bedeutet auch eine niedrige Fluktuation – angesichts eines drohenden Arbeitskräftemangels ein echter Vorteil."

Die offizielle Prädikatsvergabe des für drei Jahre gültigen Prädikats ist am 4. Oktober in Berlin. Neben den Organisationen aus Wirtschaft und Verwaltung werden weitere Prädikate an Wissenschaftseinrichtungen vergeben. Die Jury-Entscheidung dazu steht noch aus. Insgesamt wird die Zahl der aktiven Prädikatsträger zum Jahresende bei rund 300 liegen.