25.09.2012 | Personalie

Torsten Kreft

Bild: Zeus

Thomas Heinitz, Geschäftsführer für die Bereiche Personal, Category Management, Finanzen, Controlling und Rechnungswesen bei der Zeus Zentrale für Einkauf und Service GmbH & Co. KG wechselt zum 1. Oktober zur Praktiker AG in Kirkel. Sein Nachfolger in Soltau wird Torsten Kreft.

Das Unternehmen Zeus wird mit Wirkung zum 1.1.2013 eine hundertprozentige Tochter der Hagebau Handelsgesellschaft. Die Geschäftsführungspositionen werden im Zuge der Neuausrichtung in Personalunion besetzt.

Torsten Kreft, Prokurist und Bereichsleiter CM Garten bei Zeus, erweitert die neue Geschäftsführung und wird zudem spätestens zum 1.1.2013 zum Geschäftsführer der Hagebau ernannt und zum Nachfolger von Heinitz als Geschäftsführer der Zeus bestellt.