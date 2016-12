Thorsten Tygges ist neuer Arbeitsdirektor der coop eG

16.01.2012 | Personalszene

Seit Januar ist Thorsten Tygges neues Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektor der coop eG. Er tritt die Nachfolge von Detlef Schmidt an, der zum 31. Dezember 2011 vorzeitig aus dem Unternehmen ausgeschieden ist. Ursprünglich sollte Schmidts Vertrag als Arbeitsdirektor und Finanzvorstand noch bis 2013 laufen.

Ursache waren nach Angaben der Konsumgenossenschaft unterschiedliche Auffassungen über die strategische Unternehmensausrichtung. Die Trennung erfolgte in gutem Einvernehmen, hieß es. Schmidt wird sich künftig wieder als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater engagieren. Er war seit März 2003 Finanzvorstand und darüber hinaus ab September 2005 Arbeitsdirektor. Sein Nachfolger, Thorsten Tygges, war in den letzten drei Jahren erfolgreich in der Funktion des kaufmännischen Geschäftsführers für die coop eG tätig. Mit der Bestellung von Tygges hat der Aufsichtsrat die Nachfolge der vakanten Vorstandsposition nun kompetent besetzt.