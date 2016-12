Thomas Toepfer wird CFO und Arbeitsdirektor bei der Still GmbH

Neben dem geplanten Abbau von rund 1.250 Stellen in der Verwaltung, kündigte der Mannheimer Baukonzern Bilfinger einen Wechsel im Vorstand an: Pieter Koolen steigt in das oberste Konzernführungsgremium auf. Dafür verlässt Thomas Töpfer das Gremium zum 31. Oktober.Weiter