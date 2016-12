Thomas Ehm ist neuer Personalchef bei Airbus Deutschland

30.05.2012 | Personalie

Dr. Thomas Ehm

Bild: Airbus Deutschland

Dr. Thomas Ehm, bisher Vice President Material, Logistics and Suppliers im Bereich Customer Services von Airbus, ist zum 1. Juni als Senior Vice President Human Resources und Mitglied der Geschäftsführung von Airbus in Deutschland berufen worden. Er folgt auf Joachim Sauer.

Nach Angaben des Unternehmens verlässt Sauer Airbus auf eigenen Wunsch, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen. Ehm (45) berichtet in seiner neuen Funktion direkt an Thierry Baril, Executive Vice President Human Resources von Airbus und mit Wirkung zum 1. Juni Chief HR Officer von EADS.

Ehm hat 20 Jahre Erfahrung als internationale Führungskraft, davon 17 Jahre in verschiedenen Funktionen und Divisionen des EADS-Konzerns. Davon hatte er 14 Jahre lang Aufgaben im Bereich Human Resources / Personalmanagement inne. Bereits in den Jahren 2001 bis 2006 war Ehm in leitender Funktion im Personalmanagement von Airbus in Deutschland tätig.