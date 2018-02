Bild: Corbis

Im Zuge der diesjährigen Tourismus-Messe "ITB Berlin" finden etliche Kongresse für Experten statt, die aus dem Bereich Meeting, Incentive, Congress und Event kommen. Wichtigster Treffpunkt ist das "ITB MICE Forum" am 8. März 2018.

Offizieller MICE-Partner des in Halle 7.1a im Saal New York 2 stattfindenden Kongresses ist der Verband der Veranstaltungsorganisatoren e.V. (VDVO). Die Teilnehmer erfahren unter anderem, was die Erfolgsgeheimnisse neuer Veranstaltungsformate sind und wie die „Gen Y“ plant und organisiert.

Fachlicher Austausch für Experten

Dr. Christina Buttler, Director Business Development Healthcare bei MCI Deutschland, geht der Frage nach, wie man vor dem Hintergrund der Zunahme interaktiver Formate auf Veranstaltungen mit eher konservativen Zielgruppen umgeht. Über die sogenannte „Festivalisierung“ von Veranstaltungen berichten Christian Lohmeier vom Gründerfestival „Bits & Pretzels“ aus München sowie der langjährige Sprecher der Cebit in Hannover, Hartwig von Saß. Dabei stehen weniger Konventionen und starre Konzepte im Vordergrund. Vielmehr setzen die Planer auf die Wirkung von offenem Austausch und lockerer Atmosphäre.

Weitere Info: www.itb-kongress.de/mice