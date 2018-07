Hans Jörgen Andersen Bild: TA Triumph-Adler

Seit Kurzem verstärkt Hans Jörgen Andersen als Vice President Administration Group die nun dreiköpfige Führungsspitze der TA Triumph-Adler GmbH. Er verantwortet damit die Bereiche Finance, Accounting & Controlling, HR & General Affairs & Legal sowie IT.

In der neu geschaffenen Position berichtet Andersen direkt an President Masafumi Yoda. Zuvor war er unter anderem 20 Jahre als Führungskraft bei Ikon Office Solutions und Ricoh tätig, etwa als Geschäftsführer der Ikon Deutschland bis 2010 und zuletzt als Geschäftsführer der Ricoh Danmark A/S.