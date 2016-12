Syngenta beruft Caroline Luscombe in die Geschäftsführung

11.10.2012 | Personalie

Caroline Luscombe

Bild: Syngenta

Caroline Luscombe verstärkt seit dem 1. Oktober die Geschäftsleitung beim Basler Agrochemiekonzern Syngenta. Die oberste Personalchefin ist seit Januar 2010 für Syngenta tätig.

Nach Angaben des Unternehmens hat sie zuletzt die neue integrierte Strategie in ihrer Führung des Bereiches Human Resources erfolgreich umgesetzt. Im Personalwesen war sie zuvor bei General Electric und in der Chemie- und Pharmabranche in leitenden Funktionen tätig.