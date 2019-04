Susanne Kirsch verstärkt Geschäftsführung von Masternaut

Die Technologiefirma Masternaut Deutschland GmbH hat ihre Geschäftsführung erweitert: Dr. Susanne Kirsch übernimmt in der neuen Position die Verantwortung für die Bereiche Human Resources, Finanzen und Recht, Mergera and Acquisitions sowie die Betreuung von Großkundenprojekten.

Kirsch ist seit dem Jahr 2010 als Prokuristin im Unternehmen mit Sitz in Oberhaching tätig. Sie hat nach der Fusion der Masternaut mit Cybit zur neuen Masternaut im April 2011 zum Wachstum des Unternehmens in Deutschland beigetragen. Neben den Bereichen Finance und Controlling lagen die Optimierung interner Prozesse sowie die Implementierung eines neuen ERP-Systems in ihrem Verantwortungsbereich.

Zuvor war Kirsch als Prokuristin bei der Zehnder GmbH unter anderem auch für den Bereich Human Resources verantwortlich.