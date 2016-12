Susan Bor verantwortet weltweite Rekrutierung bei SAP

09.08.2011 | Personalszene

SAP hat Susan Bor zum Senior Vice President, Global Talent Acquisition, ernannt. Sie berichtet in ihrer Funktion direkt an Werner Brandt, der als Finanzvorstand der SAP AG auch für den Bereich Human Resources verantwortlich ist.

"Bei SAP gestalten wir den Wandel durch innovative Software für unsere Kunden. Das erfordert ein besonderes Wissen unserer Mitarbeiter – heute und in Zukunft," sagt Dr. Werner Brandt. "Susan Bor wird uns dabei unterstützen die besten Mitarbeiter dafür zu finden."

In den vergangenen zwölf Jahren war Bor bei der "Royal Bank of Scotland Group" in führenden Positionen im Bereich Personal tätig. In ihrer jüngsten Funktion als "Director of Group Resourcing" verantwortete sie alle weltweiten Anforderungen an Bewerber und Einstellungen. Davor war Bor HR Manager in großen Unternehmen wie zum Beispiel "Abercromby Motor Group" und "Tesco Stores". Bor studierte Englische Literatur und Geschichte an der Universität von Aberdeen.