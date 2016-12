Selecta Group mit neuem Chief Human Resource Officer

09.11.2011 | Personalszene

Der europäische Verpflegungsspezialist Selecta mit Sitz in der Schweiz hat kürzlich die Position des Chief Human Resource Officers neu geschaffen. Seit dem 1. Oktober zeichnet Horst Maiwald dafür verantwortlich.

In dieser Funktion ist der 50-Jährige bei dem europäischen Marktführer im Vendingbereich für alle Belange des HR Managements in 24 Ländern zuständig und berichtet an den CEO der Selecta Group, Hanns. R. Rech. Maiwald war in seiner über 20-jährigen Karriere im Personalbereich unter anderem bei General Electric und Cisco Systems tätig. Vor seinem Eintritt bei Selecta war er zwischen 2007 und 2011 bei der Media Saturn Holding GmbH als Group Vice President HR beschäftigt.