Schwimmweltmeister verleiht Nachwuchspreis

12.10.2010 | Personalszene

Auf der Messe Zukunft Personal 2011 wird der "HR Next Generation Award" verliehen. Schwimmweltmeister Thomas Lurz zeichnet fünf Talente des Personalwesens aus. Der Preis ist eine Initiative des Personalmagazins und Spring Messe Management.

Schwimmweltmeister Thomas Lurz ist selbst ein hervorragendes Beispiel für Höchstleistung. So gewann er dieses Jahr die Weltmeisterschaft über fünf Kilometer Freiwasser und die Europameisterschaft über zehn Kilometer. Gleichzeitig arbeitet der Diplom-Sozialpädagoge weiter an seiner dualen Karriere.

An seinen Erfahrungen aus über zehn Jahren Hochleistungssport lässt der Langstreckenschwimmer die Besucher der Fachmesse Zukunft Personal anlässlich der Verleihung des "HR Next Generation Awards 2011" teilhaben. Der Preis, der Young Professionals für innovative Akzente im HR-Umfeld auszeichnet, wird am dritten Messetag verliehen. Am Donnerstag, 14. Oktober, um 13 Uhr, im Forum 7 (Halle 2.2) werden die fünf besten HR-Nachwuchskräfte aus 23 Bewerbungen ausgezeichnet. Alle fünf haben ein Audit durchlaufen, in dem die Fachjury den diesjährigen Gewinner des HR Next Generation Awards bestimmte.