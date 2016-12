RSB-Geschäftsführer Helmut Berg erhält Eura-Award

10.07.2012 | Personalie

Helmut Berg

Bild: RSB Deutschland GmbH

Helmut Berg, Geschäftsführer der RSB Deutschland GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, wurde auf der diesjährigen Konferenz der European Relocation Association (Eura) in Stockholm mit dem "Award for Exceptional Services to Relocation" ausgezeichnet.

Damit würdigte die Eura erstmalig eine Persönlichkeit für ihre Verdienste um die Branche. Die RSB Deutschland GmbH wurde im Jahr 1990 von Helmut Berg gegründet und ist inzwischen ein weltweit tätiges Relocation Services-Unternehmen. In der Begründung des Eura-Vorstands zur Preisverleihung hieß es: Berg habe sich weltweit für die Förderung der Branche, für ihre Qualitätssteigerung und ihre Wertschätzung eingesetzt. Vor allem die Fürsorge und das Engagement für seine Mitarbeiter, wurden dabei hervorgehoben.