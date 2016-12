21.09.2012 | Personalie

Romy Nickel

Bild: BBDO

Die neu geschaffene Position des Head of Recruitment & HR Development bei der Düsseldorfer Werbeagentur BBDO Proximity ist von Romy Nickel besetzt. Die HR-Managerin kommt von Jung von Matt.

Nickel (28) ist zusammen mit drei anderen Heads of HR an den Standorten Düsseldorf, Hamburg und Berlin für die rund 600 Mitarbeiter der Agentur verantwortlich. Sie war bereits zwischen 2003 und 2011 für BBDO tätig, bevor sie als Personalmanagerin zur Hamburger Agentur Jung von Matt wechselte. Nickel berichtet an Frank Lotze (CEO) und Wolfgang Schneider, CCO der Holding BBDO Germany.