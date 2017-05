Ralph Pesch ist neuer Partner beim IAK

21.03.2013 | Personalie

Ralph Pesch

Bild: IAK

Der ehemalige Direktor Personal und Administration bei der Ferrostaal AG, Ralph Pesch, hat in die Selbstständigkeit gewechselt: Er ist seit Kurzem Partner der Instituts für angewandte Kreativität (IAK) in Köln.

Pesch (50) wird seine Schwerpunkte am IAK auf die Bereiche Executive Coaching, Change Management und der HR-Beratung legen. Das IAK bietet Beratungsleistungen und Entwicklungsmaßnahmen in den Bereichen Führung, Kooperation und Innovation an.