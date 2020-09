Bild: Haufe Online Redaktion Wer wird "CHRO of the Year 2020"? Besuchen Sie die virtuelle Preisverleihung am 30. September 2020!

4.288 Leser haben abgestimmt und den "CHRO of the Year 2020" gewählt. Vielen Dank dafür! Nehmen Sie an der Preisverleihung am 30. September 2020 um 17 Uhr teil, erleben Sie den Sieger oder die Siegerin im virtuellen Live-Interview des Personalmagazins und stellen Sie im Chat eigene Fragen.