Pippa Lambert kommt von der Bank of Scotland zurück zur Deutschen Bank. Bild: Deutsche Bank AG

Die Deutsche Bank hat eine neue Personalchefin: Pippa Lambert ist zum 1. Juli zum Global Head of Human Resources ernannt worden. In dieser Funktion ist sie weltweit für den Personalbereich der Bank von Frankfurt aus verantwortlich.

Lambert (44) berichtet an Stephan Leithner, Mitglied des Vorstands und des Group Executive Committee der Deutschen Bank mit Verantwortung unter anderem für den Bereich Human Resources. Sie tritt die Nachfolge von Conrad Venter (63) an, der aus dem Unternehmen ausscheiden wird.

Lambert war zuletzt als Director of Global Reward bei der Royal Bank of Scotland tätig. Zuvor arbeitete sie in der Zeit von Mai 2002 bis April 2011 in verschiedenen Funktionen im Personalbereich der Deutschen Bank in Frankfurt.