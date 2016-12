Petra Scharner-Wollf übernimmt Bereichsvorstand Personal bei Otto

18.07.2012 | Personalie

Petra Scharner-Wolff

Bild: Otto Group

Petra Scharner-Wolff ist ab dem 1. August im Otto-Bereichsvorstand verantwortlich für Personal, Steuerung und IT. Sie ist damit Teil einer dreiköpfigen Geschäftsleitung, die unterhalb des Konzernvorstands für die Einzelgesellschaft Otto geschaffen wird.

Scharner-Wolff (41) war nach ihrem Studium zunächst als Unternehmensberaterin bei der Gruppe Nymphenburg in München tätig. Sie wechselte im Jahr 1999 ins Controlling der Otto Group. Ab 2001 leitete sie die Abteilung Konzern-Controlling Beteiligungen (Schwab und Baur Gruppe). Im Jahr 2007 wurde Scharner-Wolff als Sprecherin in die Geschäftsführung der Schwab Gruppe in Hanau berufen. Hier war sie für die Bereiche Planung und Controlling, Finanzen und Rechnungswesen, IT, Warenwirtschaft und Technik sowie erstmals für den Bereich Personal verantwortlich.