Peter Horndasch wechselt zu Kienbaum

13.12.2012 | Personalie

Peter Horndasch

Bild: Kienbaum

Kienbaum Executive Consultants haben am Standort München einen neuen Personalberater verpflichtet: Peter Horndasch. Er kommt von Heidrick & Struggles.

Horndasch ist auf die Besetzung von Vorstands- und Senior-Level-Management-Positionen spezialisiert. Der 54-Jährige berät Unternehmen in Leadership-Fragen. Er gilt als Kenner des industriellen Sektors, der Automobil- und Automobil-zulieferindustrie sowie großer internationaler Familienunternehmen.

Er war zuletzt Leiter der Practices Industrial sowie Automotive EMEA bei Heidrick & Struggles. Davor war Horndasch für die Voith Industrial Services unter anderem als Member of the Board of Management Facility Services Europe und als stellvertretendes Vorstandsmitglied der Hartmann Gruppe in Heidenheim tätig.