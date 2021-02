Personalmagazin startet mit Talkreihe auf Clubhouse

"Mehr Frauen an die Macht – Wie Unternehmen ihre Talent-Pipeline besser managen können": So lautet der Titel des ersten Personalmagazin Talks auf der Audio-only-App Clubhouse. Der Austausch mit prominenten Gästen findet am Donnerstag, 25. Februar 2021, von 12 bis 13 Uhr statt.

Die App Clubhouse erlebt seit Anfang dieses Jahres einen regelrechten Hype – auch unter HR-Fachleuten ist der Zuspruch groß. Wie in einem Kongresshaus können Nutzer in der App eigene Räume eröffnen, in denen sich Menschen zum Austausch treffen. Clubhouse adressiert somit ein Grundbedürfnis, das in Pandemiezeiten zu verkümmern droht. Ein weiterer Vorteil: Schick machen muss sich dafür niemand, denn die Sessions laufen nur auf der Tonspur.

Clubhouse Talk zum Frauenanteil in der oberer Führungsebene

Auch die Redaktion des Personalmagazins startet nun eine Talkreihe, die vierzehntägig jeweils donnerstags zur Lunchtime zwischen 12 und 13 Uhr stattfindet. "Mit prominenten Gästen wollen wir ein aktuelles Thema diskutieren und das Publikum am Dialog beteiligen", erläutert Reiner Straub, Herausgeber des Personalmagazins das Ziel der Talkreihe. Die Redaktion startet mit dem Thema "Mehr Frauen an die Macht – Wie Unternehmen ihre Talent-Pipeline besser managen können". Der Talk knüpft an die Einführung der Frauenquote für die Vorstandsgremien der Großkonzerne an und diskutiert die Frage, was Unternehmen jetzt tun müssen, um den Frauenanteil in den oberen Führungsebenen zu erhöhen. Welche Maßnahmen sind besonders wirksam?

Als Gäste sind Persönlichkeiten geladen, die in verantwortlichen Positionen vielfältige Erfahrungen mit dem Thema gesammelt haben:

Ana-Cristina Grohnert, Vorstandsvorsitzende der Charta der Vielfalt,

Marion Rövekamp, Personalvorständin des Energiedienstleisters Ewe AG,

Silvia Hänig, Geschäftsführerin der Kommunikationsberatung Ikom.

Moderiert wird der Raum von Stefanie Hornung und Reiner Straub, beide Mitglieder der Redaktion des Personalmagazins.

Zugang zum ersten Clubhouse Talk des Personalmagazins

Der erste Personalmagazin Talk startet am Donnerstag, 25. Februar 2021, um 12 Uhr auf Clubhouse. Die App ist bislang nur mit vorheriger Anmeldung und Einladung sowie auf Geräten von Apple nutzbar. Wer den Moderatoren folgt, bekommt Raum und Termin angezeigt.

Der Zugang ist auch über diesen Link möglich: https://www.joinclubhouse.com/event/xp30pYrj





