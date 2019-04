Personalie: Neuer Stabsstellenleiter Personal bei Vattenfall

Rainer Schulze wurde vor Kurzem zum Head of Staff Function Human Resources beim Hamburger Energieunternehmen Vattenfall ernannt. Er verantwortet die Personalarbeit in Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien und Dänemark.

Rainer Schulze wurde vor Kurzem zum Head of Staff Function Human Resources beim Hamburger Energieunternehmen Vattenfall ernannt. Er verantwortet die Personalarbeit in Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien und Dänemark.

Schulze (46) ist in der neuen Funktion für rund 21.000 Mitarbeiter zuständig. Er ist Teil des neuen Managementteams, das an Deutschland-Chef Tuomo Hatakka berichtet, der nach der Aufteilung in eine nordische und eine kontinentale Einheit auch als Head of Business Region Continental/Großbritannien fungiert. Schulze war bei Vattenfall zuvor Head of Human Resources der Business Division Production.