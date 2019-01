Personalie: Neuer Director Human Resources bei Continental

Kambiz Shahidi ist seit Januar Director Human Resources bei der Continental Reifen Deutschland GmbH am Standort Korbach. Er trägt in seiner Funktion die Verantwortung für rund 3.500 Mitarbeiter.

Der 48-Jährige hat die zentrale Personalverantwortung für die Reifendivision, den Geschäftsbereich Zweiradreifen und die Contitech Schlauch GmbH übernommen. Die Continental AG beschäftigt derzeit weltweit mehr als 170.000 Mitarbeiter.

Shahidi startete seine Karriere im Jahr 1998 im Personalbereich bei Porsche in Stuttgart. Vor seinem Wechsel zu Continental war er mehr als zwölf Jahre in leitenden Funktionen im Bereich Human Resources in der Luft- und Raumfahrtbranche tätig, unter anderem als Leiter Personal und Standortdienste bei der Airbus Deutschland GmbH und als Prokurist und Bereichsleiter Personal bei der Diehl Aircabin GmbH.