30.04.2012 | Personalie

Nathalie Parent, neuer VP Human Resources bei Hybris

Bild: Haufe Online Redaktion

Nathalie Parent ist neuer VP Human Resources bei Hybris. Damit übernimmt sie die Verantwortung für die Planung, Entwicklung und Umsetzung der weltweiten HR-Strategien und -Programme des Softwareherstellers für Multichannel Commerce und Communication.

Parent kommt von der Corel Corporation. Im Rahmen ihrer neuen Funktion wird sie im September von ihrem anfänglichen Hybris-Standort im kanadischen Montreal in die Firmenzentrale nach München wechseln.

Nathalie Parent ist seit 16 Jahren im Human Resources-Bereich von Software-Unternehmen wie Cognos und der Corel Corporation tätig, wo sie eine Reihe von globalen Führungspositionen in Kanada und Europa bekleidete. Dabei konnte sie ihre Fähigkeit, komplexe Geschäftsstrategien in praxisorientierte Personalstrategien umzusetzen, immer wieder erfolgreich unter Beweis stellen. Parent ist außerdem Vorstandsmitglied von World at Work – The Total Rewards Association, einer gemeinnützigen Organisation, die Fortbildungsprogramme, Konferenzen und Forschungsprojekte zu globalen HR-Themen anbietet.