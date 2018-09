Der ehemalige Spitzenpolitiker Jost de Jager steigt als Senior Advisor beim Personalberatungsunternehmen Rochus Mummert ein. Er wird von Hamburg aus das Kompetenzfeld "Public Services" betreuen.

De Jager (48) war bis Januar 2013 CDU-Landesvorsitzender und Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. Seit Mitte 2012 berät er Unternehmen bei Projekten im Bereich Public Private Partnership. Er ist Mitglied im Aufsichtsrat eines Windenergieunternehmens und Gastdozent an der Business School in Berlin.

Public Services gehört zum Geschäftsbereich Healthcare Consulting. Im öffentlichen Sektor gibt es einen harten Wettbewerb um Fach- und Führungskräfte. Rochus Mummert berät Ministerien, Behörden, kommunale Unternehmen und Stiftungen.