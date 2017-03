04.02.2013 | Serie Personalerwitze

"Helau"!

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

„Kölle alaaf“ oder „helau“ tönt durch die Nation. Auch in der Berufswelt sollte man – auch über sich selber - lachen können. Passend zur närrischen Zeit haben wir für Sie Personalerwitze ausgewählt. Heute: "Die erfolgreiche Personalauswahlstrategie“".

Kennen Sie schon den?

Sie haben mehrere Bewerber, sind sich aber nicht sicher, in welcher Abteilung sie am besten aufgehoben wären? Dann haben wir für Sie die ultimative, erfolgversprechende Strategie zur Lösung dieser Frage.

So bereiten Sie sich vor:



1. Bringen Sie 400 Ziegelsteine in einen sonst leeren Raum.



2. Führen Sie alle Bewerber in diesen Raum führen und schließen Sie die Tür.



3. Lassen Sie die Bewerber alleine und kommen Sie erst nach 6 Stunden wieder zurück.



Mittels der nachfolgenden Analyse der vorgefundenen Situation können Sie die Bewerber der richtigen Abteilung zuordnen:



a. Wenn sie die Steine gezählt haben: Buchhaltung



b. Wenn sie die Steine mehrfach gezählt haben: Revision / Controlling



c. Wenn die Steine wild im ganzen Raum verteilt sind: Forschung & Entwicklung



d. Wenn die Steine in einem undurchschaubaren System angeordnet sind: Planung



e. Wenn sie sich mit den Steinen bewerfen: Betriebsleitung



f. Wenn sie schlafen: Werkschutz



g. Wenn sie die Steine in kleine Stücke zerbrochen haben: IT



h. Wenn sie nur so herumsitzen: Personalabteilung



j. Wenn sie bereits nach Hause gegangen sind: Marketing



k. Wenn sie nur aus dem Fenster schauen: Strategische Planung - oder Dispo



l. wenn sie über Farbe, Beschaffenheit und Anzahl der Steine meckern: Betriebsrat



m. Wenn sie aufgeregt miteinander reden und kein einziger Stein bewegt worden ist: Topmanagement