Michael Feller, verantwortlich unter anderem für den Bereich Personal und Steuerung, ist seit Kurzem Vorstandsvorsitzender der Essener Verkehrs-AG (EVAG). Er folgt auf Dr. Horst Zierold, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat.

Zusammen mit dem technischen Vorstand Klaus-Peter Wandelenus wird Feller (38) das Unternehmen, dem er seit dem Jahr 1999 angehört, weiterentwickeln.

In der Via Verkehrsgesellschaft mbH, dem gemeinsamen Nahverkehrsunternehmen von EVAG, MVG und DVG wurde Feller außerdem in die Geschäftsführung berufen.