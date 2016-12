Online-Coach gegen Stress

12.10.2009 | Personalszene

Ein neuartiges Trainingstool zum individuellen Stressabbau der Mitarbeiter am Arbeitsplatz hat Lorenz Software entwickelt.

Basierend auf einer Technologie-Plattform mit integrierter Kontroll-Engine sowie eines psychologischen Verhaltensmodells mit Lerneinheiten zur erfolgreichen Stressbewältigung, sollen Arbeitnehmer mit Hilfe des Online-Coaching RelaXX die Ursachen ihrer eigenen Belastung erkennen und selbständig abbauen.

Das Programm wurde mit dem Ziel entwickelt, im Rahmen unternehmensweiter Gesundheitsprogramme jedem Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, eigene Stressquellen bewusst wahrzunehmen und individuelle Hilfestellung zu erhalten. Das Online-Training kann unternehmensübergreifend oder auch nur abteilungsspezifisch anonymisiert oder namentlich durchgeführt werden.

Das skalier fähige und individuell konfigurierbare System funktioniert auf Basis einer ausgefeilten Coaching-Technologie in Kombination mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Stressbewältigung am Arbeitsplatz. Das Programm wurde auf die Dauer von 3 Monaten ausgerichtet, kann aber auch individuell an andere zeitliche Vorgaben angepasst werden.



Weitere Info: www.stress-coaching.de