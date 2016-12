NorthgateArinso verstärkt Management-Team

25.10.2011 | Personalszene

NorthgateArinso (NGA), ein internationales Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen für HR-Systeme und -Services, verstärkt sein Management-Team gleich auf zwei Positionen: Konstantin Schäfer wird neuer HR Consulting Director und Maike Buggle übernimmt die Position des HR Directors für die DACH-Region.

Konstantin Schäfer wird neuer HR Consulting Director in Deutschland. Der 44-Jährige verantwortet künftig alle Beratungs- und Implementierungsleistungen seines Team mit circa 100 SAP HCM Consultants, das schwerpunktmäßig die Themenbereiche Payroll, Zeitwirtschaft, Portal, ESS/MSS und Talentmanagement umfasst. Er berichtet direkt an den Managing Director DACH, Michael Grotherr. Schäfer ist Spezialist für HCM Consulting und verfügt über knapp 20 Jahre Erfahrung in der strategischen Integration von Dienstleistungen sowie Software-Lösungen im Personalwesen. Des Weiteren bereichert er NorthgateArinso durch sein breites Netzwerk im Markt und seine Erfahrung in Business Transformation im Bereich HR-Outsourcing. Bevor Schäfer zu NorthgateArinso wechselte, bekleidete er bereits zahlreiche leitende Positionen im Beratungsumfeld namhafter Unternehmen. Zuletzt war er beim SAP-Provider Itelligence tätig, wo er für das deutsche HCM Business Development verantwortlich war.

Maike Buggle verantwortet ab sofort als HR Direktorin die DACH-Region. Die Schwerpunkte der 35-Jährigen sollen vor allem darauf liegen, das Wachstum von NGA durch professionelle Personalarbeit zu unterstützen und den Erfolg durch eine nachhaltige sowie strategische Ausrichtung von Human Resources und des Managements langfristig zu verstärken. Buggles vorherige berufliche Stationen führten sie unter anderem als HR Leader für Deutschland und Österreich zum Industrieversicherer ACE European Group Limited und als EMEA Manager Management Excellence sowie als Areas Manager Learning & Development CEE & Germany zu Microsoft. Maike Buggle bringt somit ein breites Wissen und Führungserfahrung aus mehr als zehn Jahren in der strategischen und operativen HR-Arbeit sowohl auf nationalem als auch internationalem Level mit.