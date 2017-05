Niermann übernimmt Aufsichtsratsvorsitz bei BayernFM

18.03.2013 | Personalie

Niels Niermann

Bild: BayernFM

Nils Niermann hat vor Kurzem den Aufsichtsratsvorsitz bei Bayern Facility Management (BayernFM) übernommen. Er folgt auf Stephan Winkelmeier. Niermann ist Personalvorstand der BayernLB.

Winkelmeier an, Mitglied im Vorstand und CFO der Bayerischen Landesbank (BayernLB), hat sein Mandat zum 31.12.2012 niedergelegt. Niermann (43) gehört ebenfalls dem Vorstand der BayernLB an und verantwortet dort als Chief Operating Officer (COO) die Bereiche Personal, Operations & Services sowie die konzernweite IT.