Neues Vorstandmitglied bei Intershop

21.04.2011 | Personalszene

Seit 1. April 2011 ist Ludwig Lutter neuer Finanzvorstand der Intershop Communications AG. In dieser Funktion verantwortet er unter anderem auch die Abteilung Human Resources.

Der 44-jährige Ludwig Lutter wird bei dem Anbieter für E-Commerce-Lösungen als Finanzvorstand die Bereiche Finance, Mergers and Acquisitions, IR und PR sowie die Abteilungen Operations, Legal und Human Resources verantworten. Er tritt die Nachfolge von Peter Mark Droste an, dessen Vertrag zum 31. März 2011 ausläuft.



Ludwig Lutter verfügt über 19 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzmanagement und Investor Relations. Zuletzt war er CFO der Eleven GmbH, dem führenden Email-Sicherheitsanbieter in Deutschland. Zuvor war er CFO der Astaro AG, Europas Nr. 1 im Bereich Unified Thread Management (UTM) sowie bei der börsennotierten Poet Holdings, Inc., einem weltweit agierenden Anbieter von E-Commerce-Katalogplattformen und von Lösungen für das Lieferantenmanagement. Ludwig Lutter begann seine Karriere in den Bereichen Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung bei KPMG und weiteren Beratungsunternehmen. Er ist Steuerberater und hat einen Abschluss in Business Administration von der University of Texas.