04.09.2012 | Personalie

Alexander Nickerl

Bild: Reinecke & Associates

Der HR-Experte Alexander Nickerl unterstützt seit Kurzem das Team der Personalberatung Reinecke & Associates GmbH in Hamburg als Senior Consultant.

Nickerl kommt von der IFP – Personal- und Unternehmensberatung in Köln. Zuvor war der 43-Jährige unter anderem bei TNT Innight in Mannheim und TNT Express in Troisdorf. Bei TNT war er als General Manager Human Resources und als HR Manager Headquarter für die Personalbeschaffung verantwortlich.