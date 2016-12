Neuer Personalleiter bei Saint-Gobain

29.07.2011 | Personalszene

Maik Cebulla übernimmt zum 1. August 2011 die Position des Personalleiters der Zentrale Frankfurt und der Verwaltung in Magdeburg sowie die Leitung Personalwirtschaft bei der Saint-Gobain Building Distribution Deutschland GmbH (SGBDD), Frankfurt am Main.

In seinen Verantwortungsbereich fallen künftig unter anderem die Betreuung der Mitarbeiter in der Frankfurter Zentrale und in der Verwaltung in Magdeburg, das Personalcontrolling sowie die Lohn- und Gehaltsabrechnung. Der Diplomkaufmann berichtet direkt an den Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor Dieter Babiel. Cebulla kommt von der Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG in Gladbeck, wo er zuletzt Personalleiter der Hauptverwaltung war.