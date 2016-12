Neuer Personalleiter bei der Targobank

12.08.2011 | Personalszene

Seit 1. August verantwortet Wolfgang Kaiser, bisher Direktor HR Arbeitsrecht & Mitbestimmung, die Funktion des Ressortleiters Personal der Targobank. Die Stelle ersetzt die bisherige Vorstandsposition Personal. Der 57-Jährige Jurist berichtet künftig direkt an Franz Josef Nick, Vorstandsvorsitzender der Targobank.

Wolfgang Kaiser arbeitet seit 28 Jahren für die Bank. In den letzten Jahren hat er sehr erfolgreich den Bereich Arbeitsrecht & Mitbestimmung geführt. Zuvor war er in verschiedenen Aufgaben im Personalbereich tätig, unter anderem als Personalleiter für einen Teil des Vertriebs (zuständig für 1100 Mitarbeiter in 110 Filialen), Personaldirektor des Dienstleistungscenters in Duisburg (für über 2.000 Mitarbeiter) und als Leiter Personalentwicklung.