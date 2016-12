Neuer Personalleiter bei der Hypo Vereinsbank

18.08.2011 | Personalszene

Michael Hinssen wird ab dem 1. September Leiter Personal bei der Hypo Vereinsbank, die zur Uni Credit Gruppe gehört. Damit tritt der 47-Jährige die Nachfolge von Oliver Maassen an, der die Bank zum 31. August im gegenseitigen Einvernehmen verlässt.

Bevor Hinssen zur Uni Credit Gruppe wechselte, verantwortete er bei General Electric verschiedene leitende HR-Positionen in Europa. Im Oktober 2008 kam er als Head of Human Resources for Markets & Investment Banking zur Uni Credit Gruppe. Während seiner ersten sechs Monate verantwortete er die Transformation der Markets und Investment Banking Division (MIB). Mit der Fusion von MIB und der Corporate Banking Division im Jahr 2009 wurde Hinssen dann Head of Human Resources der neu geschaffenen CIB SBA, deren sämtlichen Personalbelange er seitdem vertritt.

Michael Hinssen wurde in Duisburg geboren. Er studierte Psychologie and Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bochum.