Neuer Personalleiter bei der Flughafen München GmbH

30.08.2011 | Personalszene

Dr. Robert Scharpf verantwortet seit dem 1. Juni die Leitung des Konzernbereiches Personal bei der Flughafen München GmbH. Der 44-Jährige trägt damit die Verantwortung für konzernweit rund 7.500 Mitarbeiter.

Der promovierte Diplom-Psychologe startete seine Berufslaufbahn in der Personalentwicklung der Bayerischen Vereinsbank/ Hypo Vereinsbank. Von 2000 bis 2003 war Robert Scharpf in der Verlagsgruppe Süddeutscher Verlag für die Personalentwicklung und die Personalarbeit der Konzern-IT-Unternehmen verantwortlich. 2003 wechselte er in den Konzern Deutsche Bahn AG. Dort übernahm Scharpf die Personal- und Führungskräfteentwicklung der DB Netz sowie die Betreuung und Entwicklung der Oberen Führungskräfte des Vorstandsressorts Infrastruktur. Von 2007 bis 2011 verantwortete er in der DB Netz als Mitglied der Regionalbereichsleitung Bayern das Personalmanagement für 4.400 Mitarbeiter.