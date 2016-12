Neuer Personalleiter am Universitätsklinikum Saarland

08.03.2012 | Personalszene

Peter Birkelbach ist seit Januar als Leiter des Dezernates I - Personal am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) tätig. Der 47-Jährige tritt die Nachfolge von Roland Baier an, der zu Regionalen Kliniken Holding gewechselt ist.

Das Personaldezernat am UKS ist mit seinen rund 30 Mitarbeitern Ansprechpartner und Dienstleister für die rund 5.000 Mitarbeiter des Universitätsklinikums und der UKS Service GmbH als Tochterunternehmen. Vor seinem Wechsel zum Universitätsklinikum des Saarlandes war Birkelbach die vergangenen 14 Jahre in unterschiedlichen Funktionen im Personalbereich tätig. Zuletzt zeichnete er als Leiter Personal für die in Bad Neustadt a.d.S. angesiedelten Kliniken und Bereiche, bei der Rhön Klinikum AG, einem der größten privaten Krankenhausbetreiber in Deutschland, verantwortlich. In dieser Position war er für circa 2.300 Mitarbeiter zuständig.